Вашингтон, 27 июля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Власти США продолжат принимать меры в отношении китайских компаний, если КНР не прекратит якобы осуществлять поддержку оборонно-промышленного комплекса России. Такое предупреждение на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Лаосе сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил 27 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Если КНР не устранит эту угрозу европейской безопасности, США продолжат принимать необходимые меры, чтобы это сделать», ― указано в заявлении Миллера.

Как рассказало Reuters, главы внешнеполитических ведомств беседовали в кулуарах 57-го заседания глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе в течение почти полутора часов. Это была их шестая встреча с июня 2023 года, когда Блинкен посетил Пекин в знак улучшения напряжённых отношений между двумя странами.

Как сообщило ИА Регнум, 5 апреля Блинкен в ходе встречи лидеров стран ЕС и Североатлантического альянса выразил опасения из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. По его словам, этот вопрос нужно чаще поднимать странами НАТО и Евросоюза.

Позднее министр финансов США Джаннет Йеллен заявила на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, что китайскому бизнесу могут грозить последствия за поддержку России в конфликте с Украиной. Она подчеркнула, что это касается и поддержки российской оборонно-промышленной базы.

В ответ на эти обвинения официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон не должен очернять или нападать на нормальные межгосударственные отношения между КНР и Россией.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй 25 июля заявил, что обвинения, звучащие со стороны официальных лиц США, о якобы поддержке Китаем ОПК России не имеют оснований и направлены на подрыв торгово-экономических отношений Пекина и Москвы. Он подчеркнул, что китайская сторона решительно выступает против лицемерных утверждений Вашингтона.

Москва и Пекин неоднократно опровергали утверждения США о том, что Китай путём торговли якобы оказывает поддержку российскому ОПК.