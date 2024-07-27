Волгоград, 27 июля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Видео, снятое недалеко от места крушения российского истребителя Су-34 в Волгоградской области, опубликовал 27 июля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полета в Серафимовичском районе», — говорится в сообщении.

По данным источника, экипаж воздушного судна катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет.

На кадрах видно, как над лесным массивом поднимаются клубы чёрного дыма.

«Там уже облако большое становится, <…> горит», — говорит голос за кадром.

О крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России стало известно 27 июля. Информацию подтвердили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что российский истребитель потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Авиакатастрофа произошла в безлюдной местности. Как пояснили в оборонном ведомстве страны, Су-34 проводил полёт без боекомплекта.

По предварительной информации, причиной крушения Су-34 стала техническая неисправность. На место инцидента направили комиссию Воздушно-космических сил России.