Мадрид, 27 июля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Команде российского фрегата «Штандарт» стали помогать пополнять запасы еды и воды жители одного из городов на острове Иль-Аруса. Об этом 27 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Секретарев/РИА Новости

В материале отмечается, что жители испанского острова сами предложили привозить воду на местных рыбацких лодках. На них же экипаж доставляют на берег для пополнения запасов еды.

Так, на видеозаписи с борта судна видно, как команда фрегата загружает на борт сумки, наполненные продуктами.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля российское судно не пустили во Францию. Это произошло после того, как в антироссийские санкции ЕС добавили формулировку о «копиях исторических судов», которым является фрегат.

Решение порта Бреста раскритиковал глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан. Он отметил, что общался с проукраинской ассоциацией, которая добивалась санкций против фрегата. Глава Mor Glaz заявил, что у них нет идеологии, а лишь единственная задача — уничтожить всё русское.

После этого судно решило отправиться в Испанию и пришвартоваться в порту Виго, но и там получило отказ. В беседе с ИА Регнум капитан штандарта Владимир Мартусь заявил, что за 25 лет путешествий фрегата и участия в фестивалях по всей Европе у моряков никогда не было проблем, но санкции всё изменили. Он добавил, что многих европейцев возмутил отказ судну в швартовке, а сам экипаж намерен обращаться в суд. На борту находятся 15 человек из семи стран, в том числе трое подростков.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в комментарии ИА Регнум назвал грубым нарушением правил отказ Франции пустить судно в порт страны. Он подчеркнул, что именно Франция стоит у истоков общих международных правил морского передвижения, захода в порты и прочих, при этом сама же их не соблюдает.