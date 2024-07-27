На Украине рассказали, как украинцы сбежали из микроавтобуса военкомата
«Политика Страны»: мобилизованные украинцы сбежали из микроавтобуса военкомата
Киев, 27 июля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Несколько мобилизованных на Украине мужчин сбежали из микроавтобуса военкомата во время остановки на заправке, сообщил 27 июля «Политика Страны».
«Несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования. — Ред.), когда он остановился на заправке», — сообщило издание в своем Telegram-канале «Страна. ua».
По его информации, мобилизованные изнутри открыли задние двери микроавтобуса и убежали. Спустя некоторое время сотрудники ТЦК обнаружили, что в салоне микроавтобуса никого нет. Тогда двое мужчин в форме, предположительно, водитель и сопровождающий, заметили, что задние двери микроавтобуса открыты.
Как сообщало ИА Регнум, 27 июля украинец попытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Его заметили пограничники и задержали.
С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации. Возраст призывников снизили до 25 лет. В стране также установили новые требования к военнообязанным, включая крупные штрафы за неявку в военкомат.
22 мая сообщалось, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам ТЦК. Участники протестов заявили, что военкоматы забрали всех мужчин и в стране некому работать.
В мае группа украинских женщин помешала сотрудникам ТЦК насильно мобилизовать мужчину. Они устроили драку с силовиками, после чего мужчина всё же смог покинуть машину и освободиться.