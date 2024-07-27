Киев, 27 июля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Несколько мобилизованных на Украине мужчин сбежали из микроавтобуса военкомата во время остановки на заправке, сообщил 27 июля «Политика Страны».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектования. — Ред.), когда он остановился на заправке», — сообщило издание в своем Telegram-канале «Страна. ua».

По его информации, мобилизованные изнутри открыли задние двери микроавтобуса и убежали. Спустя некоторое время сотрудники ТЦК обнаружили, что в салоне микроавтобуса никого нет. Тогда двое мужчин в форме, предположительно, водитель и сопровождающий, заметили, что задние двери микроавтобуса открыты.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля украинец попытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Его заметили пограничники и задержали.

С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации. Возраст призывников снизили до 25 лет. В стране также установили новые требования к военнообязанным, включая крупные штрафы за неявку в военкомат.

22 мая сообщалось, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам ТЦК. Участники протестов заявили, что военкоматы забрали всех мужчин и в стране некому работать.

В мае группа украинских женщин помешала сотрудникам ТЦК насильно мобилизовать мужчину. Они устроили драку с силовиками, после чего мужчина всё же смог покинуть машину и освободиться.