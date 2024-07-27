Москва, 27 июля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин после звонка министра обороны РФ Андрея Белоусова связался с украинскими властями и потребовал не устраивать провокации в отношении Москвы, если Киев замышлял подобные операции. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщила газета The New York Times.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин

По данным источников издания, Белоусов в разговоре предупредил американского коллегу о том, что России известно о готовящейся против неё на Украине при поддержке американцев «тайной операции». Как заявили два американских чиновника, представители Пентагона были удивлены и не подозревали ни о каком подобном заговоре, однако опасались, что он усилит напряжённость между Москвой и Вашингтоном.

«Это (слова Белоусова. ― Прим. ред.) было воспринято достаточно серьёзно, чтобы американцы связались с украинцами и сказали: «Если вы думаете о том, чтобы делать что-то подобное, не делайте этого», ― говорится в материале.

Авторы статьи уточнили, что разговор Белоусова с Остином, в котором они обсудили готовящуюся Киевом «тайную операцию» против Москвы, состоялся 12 июля. При этом первая телефонная беседа между главами двух ведомств произошла 25 июня. Её инициировал Остин в попытках сохранить открытыми линии связи с российской стороной.

Как уточняется, киевский режим не всегда сообщает американцам о готовящихся военных операциях, что сильно разочаровывает Пентагон, так как подобные действия могут оттолкнуть европейских союзников Украины и привести к расширению военного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Белоусов и Остин 12 июля провели телефонный разговор. Глава Пентагона в беседе заявил о важности сохранять открытыми каналы связи между Россией и США.

В пресс-службе Минобороны России в тот же день заявили, что главы двух ведомств обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Телефонный разговор состоялся по инициативе Белоусова, подчеркнули в пресс-службе.

До этого Белоусов и Остин провели телефонные переговоры 25 июня. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. По его словам, Остин говорил о необходимости сохранения коммуникации между Москвой и Вашингтоном. Белоусов, в свою очередь, в ходе разговора с американским коллегой заявил о рисках эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок оружия США Киеву.