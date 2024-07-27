Луганск, 27 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в Луганской Народной Республике Инна Швенк рассказала, что в ЛНР пять семей с детьми, которые пострадали от агрессии ВСУ, получили по 100 тыс. рублей, сообщил 27 июля «Луганский информационный центр».

Сергей Батурин/РИА Новости

Жители ЛНР получили выплаты в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины», подписанного 21 декабря 2023 года. Указ реализуется с 1 января.

«За оформлением единовременной социальной выплаты в отделения Социального фонда России обратились 36 человек, пять человек уже получили такие выплаты», — сообщила Швенк.

Как передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 июля сообщил, что в результате агрессии киевского режима на территории России с начала года погибли как минимум 40 детей и ещё 143 ребёнка получили ранения.

Начиная с 2014 года из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе погибли не менее 304 детей. Всего с 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР пострадали минимум 1427 детей, из них 1120 получили ранения.