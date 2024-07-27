Донецк, 27 июля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Мировое сообщество предпочитает игнорировать преступления против мирных жителей и детей Донбасса, но правда обязательно станет известна, заявил 27 июля в День памяти детей — жертв войны в Донбассе депутат Народного Совета ДНР Сергей Ярош.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский Россия. ДНР

«Чудовищные трагедии, теракты и жертвы среди мирного населения Донбасса игнорируются мировым сообществом. Верю, что, когда мир узнает чудовищную правду о преступлениях киевского режима, все виновные понесут заслуженное наказание», — процитировало его Донецкое агентство новостей.

По словам Яроша, в республике тщательно фиксируют все доказательства преступлений Вооружённых сил Украины, которые станут свидетельством их противоправных действий в отношении мирного населения.

27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе. В 2022 году его учредил глава ДНР Денис Пушилин для увековечения памяти о детях республики, погибших от атак ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе запустили в небо тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса». Кроме того, 27 июля у памятника «Детям Донбасса» активисты «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» возложили цветы и почтили память детей — жертв войны в Донбассе.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выразил глубокое сочувствие всем семьям, потерявшим своих близких. Он отметил, что гибель каждого ребёнка является невосполнимой потерей для всех. Курская область как приграничный регион также столкнулась с сущностью украинских неонацистов. Врио губернатора подчеркнул, что те, кто принимал личное участие в военных преступлениях, будут наказаны.