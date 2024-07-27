Париж, 27 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над австралийцем Мэттью Эбденом в матче первого круга теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. Встреча продолжалась 53 минуты и завершилась со счётом 6:0, 6:1.

Егор Алеев/ТАСС Новак Джокович

Джокович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету его соперника один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча между бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем и венгром Мартоном Фучовичем.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля испанец Карлос Алькарас в финале Уимблдона одержал уверенную победу над Джоковичем со счётом 6:2, 6:2, 7:4. Встреча продлилась 2 часа 36 минут. Для Алькараса эта победа стала второй подряд на Уимблдоне, в прошлом году он также обыграл Джоковича в финале.