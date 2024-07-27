Москва, 27 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Торецке Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные вынесли на руках пленного бойца Вооруженных сил Украины ВСУ Сергея Наталенко. При попытке сдаться его пытались расстрелять сослуживцы.

Станислав Красильников/РИА Новости

Наталенко служил в 32-й механизированной бригаде украинской армии. Вместе с другими украинскими военными его привезли на позиции в Торецк. По его словам, командование направило людей в наблюдательный пункт.

«К нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций — от украинцев», — процитировали Наталенко «Известия».

По словам бойца, весь удар в колонне сдавшихся пришёлся на него, так как мужчина шёл последним. Тогда солдаты Вооружённых сил России вынесли раненого бойца ВСУ из города на руках. Он отметил, что медики оказали необходимую помощь и раны уже заживают.

Как сообщало ИА Регнум, группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского же дрона-камикадзе. Бойцов ВСУ отправили штурмовать российские позиции​​​. По прибытии украинские военные попали под удар беспилотника и получили ранения. Однако военное командование украинской армии приказало им продолжать штурм. Когда бойцы встретили отпор со стороны российских сил, военнослужащие ВСУ поспешили укрыться на втором этаже полуразрушенного здания. После этого украинский дрон залетел в окно дома, где укрывались бойцы ВСУ.

В мае российские военные спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова, которого украинское командование оставило без прикрытия в блиндаже на линии боевого соприкосновения. Поддерживаемая палкой крыша сооружения рухнула, и боец не смог выбраться самостоятельно. Позднее к блиндажу пришли российские военнослужащие и вызволили Мантипорова из-под завалов.