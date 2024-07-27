Вьентьян, 27 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Китай будет противостоять провокациям сторонников так называемой независимости Тайваня. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Лаосе.

Jose Lopes Amaral/Zuma/TASS

«Мы будем противостоять каждой провокации сторонников так называемой независимости Тайваня, будем постоянно сжимать для них пространство, прилагать усилия ради полного воссоединения [острова с материковым Китаем]», — приводит его слова сайт китайского МИД.

Ван И подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, а независимость острова несовместима с миром в Тайваньском проливе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Китай ввёл санкции против ряда военно-промышленных компаний США, продающих вооружение Тайваню. МИД КНР обвинил в этом шесть американских компаний. В министерстве подчеркнули, что это нарушает принцип «единого Китая» и трёх совместных китайско-американских коммюнике. Китайский МИД также обвинил США в серьёзном вмешательстве во внутренние дела страны и нанесении ущерба её территориальной целостности.

Британское издание The Financial Times в июне сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США пытались спровоцировать Китай напасть на Тайвань. Он добавил, что вопрос острова является самым острым в отношениях Пекина и Вашингтона. Отмечалось, что Китай считает прямой провокацией поставки американского оружия Тайваню.