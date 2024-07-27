Волгоград, 27 июля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, сообщило 27 июля Министерство обороны России.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что полёт проходил в безлюдной местности, разрушения на земле отсутствуют. На борту воздушного судна не было боекомплекта.

По информации оборонного ведомства, предварительной причиной падения борта стала техническая неисправность. На место инцидента прибыла комиссия Военно-космических сил России.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля в Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолёт Ми-28. В Минобороны отметили, что экипаж борта погиб. Плановый полёт проходил в безлюдной местности, разрушений на земле не было. Предварительной причиной крушения Ми-28 в Министерстве обороны России назвали техническую неисправность.

Как сообщил глава Жиздринского района Александр Барыбин, крушение Ми-28 произошло около деревни Кленки. Вертолёт рухнул на территории лесного массива.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 19 апреля в поле в Красногвардейском округе Ставропольского края. В Минобороны России уточнили, что самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность. Кроме того, в ведомстве добавили, что бомбардировщик летел без боекомплекта на борту.