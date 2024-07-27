Москва, 27 июля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. Документ опубликован 27 июля на официальном портале правовой информации.

Петр Ковалев/ТАСС

«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внёсших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 28 июля в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, в 22:30 по московскому времени артиллерийский салют», — говорится в указе.

Отмечается, что подготовка и проведение парада возложены на Министерство обороны. Правительство Санкт-Петербурга должно оказать содействие.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в параде в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

16 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция Главного военно-морского парада. Корабли прошли в парадном строю по фарватеру главной водной артерии Петербурга. В ходе первой тренировки экипажи отработали соблюдение условленной дистанции между кораблями.

Главный военно-морской парад состоится 28 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда.