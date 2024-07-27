Вьентьян, 27 июля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Китай продолжит содействовать мирному диалогу по Украине и требует от США прекратить применять санкции. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Лаосе.

Andy Wong/AP/TASS

«Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, мы продолжим содействовать мирному диалогу», — приводит слова Ван И сайт китайского МИД.

Министр добавил, что Вашингтон должен прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и «юрисдикцией длинной руки».

Как уточнил Ван И, Пекин не приемлет клевету, подбрасывание улик и шантаж и будет принимать решительные и эффективные меры для защиты своих интересов и законных прав.

Как передавало ИА Регнум, с начала текущего года США ввели в отношении китайских компаний и физических лиц ряд ограничений из-за сотрудничества с Россией, которое якобы поддерживает российский оборонно-промышленный сектор. Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчёркивал, что власти Китая готовы дать симметричный ответ на ограничительные меры, вводимые американской администрацией, если Соединённые Штаты не изменят свою политику.

В феврале Ван И потребовал от США отменить односторонние санкции против китайских компаний, а также частных лиц из КНР. Глава ведомства также потребовал от Вашингтона не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития.