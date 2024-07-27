Вашингтон, 27 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Экс-президент США и нынешний кандидат в американские лидеры Дональд Трамп выразил желание вновь посетить город Батлер, где на него было совершено покушение.

Gene J. Puskar/AP/TASS Дональд Трамп

«Я вернусь в Батлер, штат Пенсильвания, на большой и замечательный митинг, чтобы почтить душу нашего любимого героя-пожарного Кори (Комператора) и храбрых патриотов, которые были ранены две недели назад», — написал он в социальной сети Truth Social.

Пожарный скончался от попадания одной из пуль, предназначавшихся для политика.

Предвыборный штаб кандидата в президенты от республиканцев пока не сообщал официальную информацию о возможном повторном выступлении Трампа в Батлере.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения.

Позднее директор ФБР Кристофер Рэй выразил сомнения, что ухо Трампа на митинге в Пенсильвании задела именно пуля. По его словам, это мог быть и осколок телесуфлёра или стекло. Бывший американский президент раскритиковал Рэя за некомпетентное, по его мнению, расследование покушения. После этого бюро опубликовало заявление, в котором указало, что в ухо бывшего президента Трампа «попала выпущенная из винтовки погибшего стрелка пуля — целиком либо её фрагменты».

После покушения Секретная служба США, по данным газеты The Washington Post, порекомендовала Трампу воздержаться от проведения предвыборных митингов на открытом воздухе и выбирать для них только закрытые площадки.