Бухарест, 27 июля, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа Европе придётся признать поражение и понести ответственность за поддержку конфликта на Украине. Об этом 27 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Ye Pingfan/Zuma/TASS

«Евросоюз должен будет заплатить цену этой военной авантюры, и от этого пострадаем и мы», — приводит его слова агентство Agerpres.

Орбан выступил на закрытии летнего университета, организованного венгерскими общественниками и организациями венгерского меньшинства в Румынии. По данным организаторов, послушать выступление Орбана пришли более 7 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Орбан заявил, что Запад приказал миру выступить против России, но в реальности ситуация складывается по-другому — все понемногу стали поддерживать Россию вопреки указаниям Запада.

Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что стремление НАТО к доминированию обернулось развалом архитектуры безопасности, которую Россия выстроила с Европой. Он отметил, что Москва переориентировалась на Восток, так как её «разозлили» такие амбиции альянса.

В интервью ИА Регнум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны рассчитывали сломить Россию, но у них ничего не вышло, в связи с чем они начали менять своё поведение в отношении Москвы. По словам Захаровой, для России — счастье, что этот момент разоблачения произошёл.