Румыния, 27 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Молчание стран Евросоюза о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» является не чем иным, как актом капитуляции. Об этом в ходе выступления с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он обратил внимание на тот факт, что Германия не реагирует на теракт, совершённый, по всей видимости, по указанию США, против её же собственности.

«То, что мы и слова не говорим об этом, не расследуем, служит актом капитуляции», ― подчеркнул венгерский премьер, слова которого привела газета Magyar Nemzet.

Политик заключил, что Европа осталось без самостоятельной политики и полностью копирует действия американской Демократической партии.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за этого обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.

Правительство ФРГ в ответ на запрос партии «Альтернатива для Германии» об опубликовании промежуточных итогов расследования диверсии исключило возможность оглашения каких-либо подробностей.

Власти Германии 23 июля заявили, что в расследовании подрыва газопроводов нет явных подозреваемых. В своём отчёте правительство Германии отметило, что не будет публиковать промежуточные итоги расследования подрывов Nord Stream, чтобы не ставить под угрозу цель следствия.

Власти страны, сообщая о причинах диверсии, признали, что не обеспечивали особую безопасность «Северных потоков». Сотрудничать в расследовании с российской стороной Берлин не планирует, отметили авторы документа.