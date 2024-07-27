Челябинск, 27 июля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Продолжительные ливни стали причиной разрушения плотины в посёлке Киолим в Челябинской области, сообщил 27 июля глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

МЧС России

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из посёлка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Афанасенко добавил, что в городском округе работает полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер.

Силами МЧС, региональных спасателей, полиции и администрации эвакуировали 163 человека из всех четырёх населённых пунктов. В Киолиме эвакуировали всех жителей. Подтопленными оказались 20 домов. Жители трёх оставшихся населённых пунктов возвращаются домой.

Кроме того, в Байдашево, Мухаметково и Карасаево в части определения последствий ЧП работают специалисты. В Карабаш направили более 300 специалистов и 30 единиц техники, в том числе десять КамАЗов.

Глава Карабашского городского округа также сообщил, что мобильные патрули находятся в Киолиме, Мухаметово, Сактаево, Тыелге, Новоандреевке. В населённых пунктах сотрудники оказывают содействие МВД и МЧС по охране жилых зданий и имущества эвакуированного посёлка.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Вода стала прибывать в близлежащие посёлки, где проживали до 200 человек. В Карабашском округе объявили режим ЧС. В Карабаше на базе двух школ развернули пункты временного размещения.

Ближе к ночи уровень воды в реке Большой Киалим у посёлка Мухаметово поднялся на 7 см. Позднее МЧС сообщило, что Киолим полностью освободился от воды, она вернулась в русло реки. В результате никто не пострадал.