Вьентьян, 27 июля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не расстроился из-за отсутствия общей фотографии глав МИД стран — участниц Восточноазиатского саммита, который проходит в Лаосе.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Отвечая на вопрос, почему министры не стали делать совместную фотографию, он рассказал, что придаёт мало значения таким протокольным моментам.

«Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность, не знаю. Я мало значения придаю таким протокольным аспектам. Хотя я сказал, что Запад ушёл от дипломатии, — она ему не нужна, ему нужны санкции, — но, кроме санкций, ему нужны картинки, которые укрепляли бы его претензии на руководство всего и вся», — сказал Лавров.

По его словам, западным странам всё так же важно продолжать создавать картинку, не вникая в суть дела. В качестве примера он привёл конференцию по Украине в Швейцарии, когда в ответ на заявления стран Глобального Юга о нежелании подписывать коммюнике и портить отношения с Россией им говорили, что «просто сделают семейную фотографию».

«Но здесь я лично не расстроился, что фотосессия не состоялась», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров прибыл с визитом в Лаос 25 июля. Он принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН. На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.

Кроме того, в Лаосе Лавров встретился с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем. Во время встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Также стороны выразили готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.