Киев, 27 июля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Мать Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, отказалась верить в его виновность, сообщило 27 июля украинское издание «Страна. ua».

Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вячеслав Зинченко

«Нет, я не верю. Его, кажется, используют», — заявила Елена Зинчеко в суде.

По словам женщины, с 8 по 21 июля сын находился во Львове. Она ждала его возвращения раньше, но он объяснил, что задерживается из-за проблем с билетами. Мать подозреваемого также сообщила, что сын собирался в Тернополь, но позже выяснилось, что он едет во Львов.

Как рассказала женщина, её сын вёл себя нормально, ничего подозрительного она не замечала. Он любит прогулки по городу, может привлечь к себе внимание, но на убийство не способен.

Комментируя видео, которое фигурирует в уголовном деле, мать подозреваемого подчеркнула, что ни на одном из фрагментов нет момента выстрела. Молодой человек на видео ходит по улицам, смотрит — и только. Она предположила, что он мог быть сообщником преступников, его могли использовать, чтобы привлечь внимание, но он не мог убить человека.

По данным издания, Зинченко весной уже был во Львове. В этом городе он прошёл обучение на оператора беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове. Она получила огнестрельное ранение в голову рядом со своим домом. Через несколько часов бывший депутат скончалась в реанимации. Украинские силовики возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904765" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык дочери убитой

МВД Украины опубликовало приметы подозреваемого, его фотографию, а также фрагменты записей с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как по двору, где жила Фарион, ходит молодой человек. Камеры также засняли его, когда он переходил дорогу по зебре.

25 июля подозреваемого задержали. Выяснилось, что это 18-летний житель Днепропетровска Вячеслав Зинченко. В интернете появилась информация о его связи с неонацистами.

Зинченко заявил о своей невиновности и рассказал, что ездил во Львов посмотреть город. На заседании суда по избранию меры пресечения он был немногословен. Дочь Фарион спросила, не проглотил ли он язык. В ответ Зинченко показал ей язык. По решению суда его заключили под стражу.

Фарион известна своими русофобскими взглядами. Она неоднократно публично заявляла о своей ненависти к русским и русскому языку.