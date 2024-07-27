Каспийск, Дагестан, 27 июля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. ФСБ задержала в городе Каспийсе в Дагестане троих местных жителей, которые готовились совершать нападения на сотрудников полиции и убивать их ножами, сообщили 27 июля в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

Задержанные на допросе рассказали, что являются приверженцами запрещённой в РФ международной террористической организации. Они готовили диверсионно-террористических акции в Дагестане. Их жертвами должны были стать полицейские. Кроме того, бандиты собирались напасть на православный храм в Каспийске.

Силовики обнаружили у задержанных при обысках самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. Также найдены холодное оружие, флаги террористической организации, электронные носители информации.

Проверяя их средства связи, силовики обнаружили наставления по стрелковой подготовке и ведению боевых действии в городе и в лесу, которые получали боевики. Также в их телефонах нашли инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат.

Задержанные дали признательные показания, рассказав на допросе, что планировали убивать полицейских.

«В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами («неверными». — Прим. ред.) и считали, что их можно убивать», — рассказал один из боевиков.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и ч. 3 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля жильцов одного из многоквартирных домов Каспийска эвакуировали. Как сообщил источник в силовых структурах, это было необходимо для проведения специального мероприятия. Как пояснили в МВД, силовики провели оперативно-следственные мероприятия по нескольким адресам и что операция завершена. Утром 27 июля ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Дагестане.