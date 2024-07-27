Москва, 27 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков частично признал вину. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК России. Кадр из видео

«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям столичного СК об обстоятельствах совершения преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Серебряков обвиняется в покушении на убийство двух лиц и незаконном обороте взрывных устройств.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался легковой автомобиль, водитель которого получил ранение ног. Кроме того, пострадала женщина, которая находилась в салоне машины. Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как покушение на убийство.

Следствие возбудило уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления стал Серебряков. Суд заочно арестовал его.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что подозреваемый сбежал в Турцию. Его задержали в турецкой провинции Мугла. Для поимки подозреваемого привлекли турецкую разведку, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства.

Также выяснилось, что Серебряков написал своё имя в соцсети «ВКонтакте» на украинском языке.

Обвиняемый на допросе признался, что действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Он согласился на преступление, чтобы получить вознаграждение и украинское гражданство. Серебрякову пообещали от $10 до $20 тыс., он планировал из Турции отправиться на Украину.