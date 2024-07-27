Париж, 27 июля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Представители сборной Китая Хуан Юйтин и Шэн Лихао стали обладателями золотых медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже в командных смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

juhuanzong/XinHua/Global Look Press

Они выступали на дистанции 10 м и в борьбе за золото победили представителей Южной Кореи Чи Хён Кым и Ха Чун Пака.

Бронзовые медали завоевали представители национальной сборной Казахстана Александра Ле и Ислам Сатпаев. Они превзошли немецкую пару — Максимилиана Бенедикта Ульбриха и Анны Янссен.

Сегодня, 27 июля, на стрелковом турнире Олимпиады проведут квалификационные соревнования у мужчин и женщин в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 м.

Олимпийские игры в столице Франции продлятся до 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля на парижских Олимпийских играх спортсменка Лим Си Хён из Южной Кореи установила новый мировой рекорд в стрельбе из лука. 21-летняя лучница заняла первую строку в квалификации. Её результат составил 694 очка из 720 возможных за 72 выстрела. Предыдущий рекорд принадлежал соотечественнице Кан Че Ён, которая в 2019 году набрала 692 очка.