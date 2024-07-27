Москва, 27 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Новый глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, запрашивая в Лаосе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, настоял на особом условии. Об этом 27 сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Lev Radin/Global Look Press Чо Тхэ Ёль

«Посланник Сеула настоял, чтобы пресса при начале встречи не присутствовала», ― пояснила она в Telegram-канале.

Дипломат предположила, что Чо Тхэ Ёль не захотел, чтобы мир услышал вступительные слова российского коллеги.

«В Южной Корее Штаты (США. — Ред.) тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно ― никакой открытости», ― пояснила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что глава МИД РФ «жестом объяснил», что Южная Корея сама загнала себя в тупик американского вассальства и сопроводила запись фотографиями, на которых Лавров развёл руками.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров прибыл с визитом в Лаос 25 июля. Глава МИД России принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН. На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.

В Лаосе главы МИД России и Южной Кореи кратко побеседовали во время вечернего приёма 26 июля, а также перед началом заседания министров государств — участников Восточноазиатского саммита 27 июля. Лавров на пресс-конференции 27 июля сообщил о запросе МИД Южной Кореи на проведение встречи в Лаосе. Он заявил, что намерен выслушать южнокорейского коллегу, раз тот настоял на встрече.

Во время встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Также стороны выразили готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.