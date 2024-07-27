Захарова: глава МИД Кореи настоял на отсутствии СМИ на встрече с Лавровым
Москва, 27 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Новый глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, запрашивая в Лаосе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, настоял на особом условии. Об этом 27 сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Посланник Сеула настоял, чтобы пресса при начале встречи не присутствовала», ― пояснила она в Telegram-канале.
Дипломат предположила, что Чо Тхэ Ёль не захотел, чтобы мир услышал вступительные слова российского коллеги.
«В Южной Корее Штаты (США. — Ред.) тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно ― никакой открытости», ― пояснила Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что глава МИД РФ «жестом объяснил», что Южная Корея сама загнала себя в тупик американского вассальства и сопроводила запись фотографиями, на которых Лавров развёл руками.
Как сообщало ИА Регнум, Лавров прибыл с визитом в Лаос 25 июля. Глава МИД России принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН. На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.
В Лаосе главы МИД России и Южной Кореи кратко побеседовали во время вечернего приёма 26 июля, а также перед началом заседания министров государств — участников Восточноазиатского саммита 27 июля. Лавров на пресс-конференции 27 июля сообщил о запросе МИД Южной Кореи на проведение встречи в Лаосе. Он заявил, что намерен выслушать южнокорейского коллегу, раз тот настоял на встрече.
Во время встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Также стороны выразили готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.