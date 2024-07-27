Париж, 27 июля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Сборная Казахстана стала обладателем первой медали на Олимпийских играх в Париже, одержав победу над сборной Германии в матче за третье место по стрельбе на 10 м. Первый день медальных соревнований состоялся 27 июля, следует из данных, опубликованных на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

juhuanzong/Global Look Press

Казахские спортсмены Ислам Сатпаев и Александра Ле успешно выступили в миксте в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции в 10 метров. В борьбе за олимпийскую бронзу они со счётом 17:5 выиграли у немецкой пары Максимилиана Бенедикта Ульбриха и Анны Янссен.

За золотую олимпийскую медаль боролись сборные Китая и Южной Кореи.

Согласно данным турнирной таблицы Олимпиады, Китай завоевал две золотые медали, Южная Корея — одну серебряную. США занимаю третью строчку таблицы с одной серебряной медалью.

Как сообщало ИА Регнум, спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев 27 июля оценил церемонию открытия XXXIII летней Олимпиады в Париже. В частности, олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады подняли вверх ногами, а сборную Южной Кореи перепутали с национальной командой КНДР.

МОК 18 июля опубликовал список из 15 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх. Президент России Владимир Путин назвал отношение МОК к спортсменам из России этнической дискриминацией. Он отметил, что РФ продолжит развивать спорт и следовать изначальным принципам олимпийского движения.