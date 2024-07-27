Рязань, 27 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Видеозапись с полётом украинского беспилотного летательного аппарата в Рязанской области оказалась 27 июля в распоряжении ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах можно заметить момент уничтожения дрона силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ, когда аппарат на тот момент пролетал вблизи торгового центра. После того, как сработала система ПВО, в небе образовалось облако из дыма.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны утром 27 июля уничтожили в небе над территорией Рязанской области семь украинских БПЛА. В Минобороны отметили, что для атаки ВСУ применили дроны самолётного типа.

Позднее в ведомстве сообщили об уничтожении ещё трёх беспилотников над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей. В ночь на 27 июля силы ПВО сбили 14 беспилотников украинской армии. ВСУ пытались атаковать Ростовскую (два БПЛА), Белгородскую (три), Курскую (семь), Брянскую (один) и Липецкую области (один).