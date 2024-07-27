Появилось видео полёта беспилотника ВСУ над Рязанской областью
Рязань, 27 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Видеозапись с полётом украинского беспилотного летательного аппарата в Рязанской области оказалась 27 июля в распоряжении ИА Регнум.
На кадрах можно заметить момент уничтожения дрона силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ, когда аппарат на тот момент пролетал вблизи торгового центра. После того, как сработала система ПВО, в небе образовалось облако из дыма.
Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны утром 27 июля уничтожили в небе над территорией Рязанской области семь украинских БПЛА. В Минобороны отметили, что для атаки ВСУ применили дроны самолётного типа.
Позднее в ведомстве сообщили об уничтожении ещё трёх беспилотников над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей. В ночь на 27 июля силы ПВО сбили 14 беспилотников украинской армии. ВСУ пытались атаковать Ростовскую (два БПЛА), Белгородскую (три), Курскую (семь), Брянскую (один) и Липецкую области (один).