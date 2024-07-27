Москва, 27 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Арестованный по делу экс-заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко являлся владельцем компании по производству свинины.

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По информации системы «БИР-Аналитик», которую привела «Газета.Ru», Михайленко является учредителем в ряде предприятий, включая краснодарскую животноводческую компанию «Торговый дом «Ясени». Её основной вид деятельности — разведение свиней, мясом которых, по информации следователей, заменяли говядину в сухпайках для военных.

Арестованный фигурант по делу Булгакова также является учредителем московской фирмы «Динго-металл», которая занимается торговлей металлоконструкциями. В июне компанию решением арбитражного суда города Москвы объявили банкротом.

Кроме того, Михайленко учредитель и владелец половины доли уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам», тоже проходящей по делу Булгакова. Вторая по размеру доля в «КонсервПакЛаме» принадлежит его однофамилице — Полине Михайленко.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Булгакова задержали по подозрению в коррупции. Суд избрал генералу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее в этот же день стало известно, что в апреле арестовали троих фигурантов по делу экс-замглавы Минобороны: членов совета директоров Грязинского пищевого комбината Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Им предъявили обвинения в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны.

Генерал 27 июня попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, однако там сочли доводы его защиты недостаточно убедительными и удовлетворили ходатайство следствия об аресте.

Булгаков занимал должность заместителя министерства обороны с 2018 по 2022 год. В сентябре 2022 года его освободили от этого поста в связи с переходом на другую работу.