Москва, 27 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. В Азии и Евразии начал рушиться мировой порядок, в котором доминирует Запад. Такое мнение выразил научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, передаёт издание Global Times.

Sakchai Lalit/AP/TASS Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время фотосессии с участниками на встрече глав МИД стран АСЕАН

«Глобальный порядок, в котором доминирует Запад, начал давать сбой, по крайней мере в Азии и Евразии», — считает Цуй Хэн.

По словам эксперта, наметилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству. Так, Россия и Китай поддерживают региональную архитектуру, сосредоточенную вокруг АСЕАН как многостороннего механизма. На встрече в Лаосе министры иностранных дел России и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили пути реализации концепции построения новой архитектуры безопасности в Евразии.

«Дела в Азии решают азиаты, и эта тенденция сейчас очень очевидна», — отметил Цуй Хэн.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство Запада в политику других стран приводит эти государства только к разрушению. Глава государства констатировал, что западная дипломатия, направленная на обеспечение безопасности и процветания в Европе и мире, не работает.

В январе 2023 года профессор Чунъянского института финансовых исследований Ван Вэнь заявил, что 2022 год стал годом «девестернизации». Эксперт отметил, что всё больше государств, от Китая до Латинской Америки, а также страны АСЕАН, отвергают западное мышление.