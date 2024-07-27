Киев, 27 июля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Производственная инфляция на Украине достигла рекордного за последние 30 лет значения, написал 27 июля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в своём Telegram-канале.

Frank Hammerschmidt/Global Look Press

По итогам июня цены производителей промышленной продукции на Украине выросли сразу на 14% по отношению к маю, заявил депутат.

«Это рекордный показатель месячной производственной инфляции почти за 30 последних лет. В последний раз высшая инфляция наблюдалась в январе 1995 года, когда страна заканчивала цикл гиперинфляции первой половины 90-х годов», — сообщил Гетманцев.

Ссылаясь на данные государственной службы статистики, он сообщил о скачке инфляции в мае, когда цены производителей выросли на 7%. Если брать данные с мая прошлого года, больше всего в стране подорожали поставка электроэнергии, газа и пара (+48,1%), на втором месте — производство лекарств (+21,7%), на третьем — добыча сырой нефти и газа (+17,5%). Также подорожали производство мяса (+15,6%) и молочных продуктов (+13,7%).

По словам Гетманцева, уровень инфляции подскочил из-за подорожания энергоносителей, пищевой переработки, в первую очередь молочных продуктов. Рост цен производителей приведёт к подорожанию товаров и услуг для населения, прогнозирует глава комитета украинского парламента.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Украины 31 мая уведомило граждан о повышении цен на электроэнергию с 1 июня. Как заявили власти, цена за 1 кВт-ч в течение года будет составлять 4,32 грн, тогда как до этого она находилась на уровне 2,64 грн.

Украинские СМИ опубликовали прогноз, согласно которому после этого повышения тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 80%. Отмечалось также, что власти не будут вводить дифференциацию тарифа в зависимости от объёма потребления.

В конце июня издание The Economist сообщило, что киевский режим может в августе объявить дефолт. По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, страна продолжает залезать в долги.