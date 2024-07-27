Киев, 27 июля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Украина получит от Запада больше систем противовоздушной обороны Patriot. С таким утверждением выступил руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

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«Систем Patriot будет больше», — написал он в Telegram-канале.

При этом Ермак не привёл каких-либо подробностей о сроках поставок и количестве этих систем.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 комплекса Patriot.

12 июля Конашенков проинформировал, что ВС РФ в течение недели уничтожили десять пусковых установок ВСУ, снабжённых радарами. В том числе они нейтрализовали комплекс Patriot, четыре С-300ПС и два ЗРК HAWK.

7 июля Минобороны опубликовало видео, как бойцы расчёта комплекса «Искандер» уничтожают две боевые машины Patriot и радиолокационную станцию Giraffe. Это вооружение ВСУ находилось на территории Одесской области.

Российская армия с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» успешно уничтожает системы Patriot и С-300, которые являются лучшими средствами ПВО на Украине, отмечали ранее эксперты американского журнала Military Watch Magazine.

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая 11 июля заявила, что системы противовоздушной обороны, которые Запад передал ВСУ, находятся в ужасающем состоянии. Она добавила, что из-за проблем с обслуживанием и ремонтом полностью вышла из строя часть таких установок.