Москва, 27 июля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Задержанному бывшему заместителю министра обороны РФ, генералу армии Дмитрию Булгакову подберут сокамерников в СИЗО после того, как он пройдёт карантин. Об этом 27 июля сообщили представители правоохранительных органов.

Анна Майорова/URA.RU/TASS Дмитрий Булгаков

По их словам, которые привела Lenta.ru, сначала Булгакова поместят в специальную карантинную камеру «Лефортово» для прохождения медобследования, в ходе которого у него возьмут анализы на инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ и сифилис, и проверят его на наличие хронических болезней. Также будет проведён досмотр личных вещей генерала, у него возьмут отпечатки пальцев, и с Булгаковым побеседует психолог.

Только после этого генерала переведут в обычную камеру с соседями. По закону офицера нельзя размещать в одной камере с рецидивистами и с обвиняемыми в сопряжённых с насилием преступлениях.

Как сообщало ИА Регнум, Булгакова задержали по подозрению в коррупции 26 июля. После этого суд поместил генерала под арест, а следователи начали с ним необходимые следственные действия.

Позднее стало известно, что в апреле также арестовали троих фигурантов дела Булгакова — членов совета директоров «Грязинского пищевого комбината» Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Задержанных обвинили в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд военного ведомства.

Позднее в этот же день экс-замглавы Минобороны попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения — отпустить под залог или заключить под домашний арест. Однако суд счёл доводы защиты Булгакова недостаточно убедительными и удовлетворил ходатайство следствия об аресте генерала.

Булгаков находился на посту заместителя главы Минобороны в период с 2018 по 2022 год. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.