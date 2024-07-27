Тольятти, Самарская область, 27 июля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. В Тольятти 23 июля в ходе организации похорон 29-летнего Алексея Лазарева, погибшего на СВО, местный МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» допустил ошибку, забыв вырыть могилу. ИА Регнум удалось связаться с вдовой Алексея Лазарева и узнать подробности случившегося.

Личный архив Елены Лазаревой Алексей Лазарев

Елена Лазарева рассказала, как произошла такая ошибка.

«Получилось так, что на кладбище привезли ещё одного человека хоронить, так же с почестями, как и нашего бойца. У нас на прощании был гроб Лёши и гроб Максима 1996 года, кажется. А потом на кладбище привезли ещё одного мужчину, 1984 года, не знаю, кто он и откуда. И нас попросили подождать минут 30, пока выроют новую могилу для Лёши», — объясняет Елена Лазарева.

Вдова бойца СВО рассказала, что большая часть присутствующих на похоронах отнеслась к сложившейся ситуации нейтрально. Переживая утрату мужа, сама Елена не думала скандалить и совершенно не обратила внимания, сколько прошло времени. Близкие Алексея Лазарева даже увидели в ошибке организаторов похорон некоторый символизм.

«Я была не в том состоянии, чтобы устраивать истерику по этому поводу. Я хороню мужа, ни о чём другом я думать не могла. Я не считаю кладбище тем местом, на котором стоит ругаться, устраивать какие-то конфликты, разборки. Случилось и случилось. Я отношусь к этому вот так. Мы списали это на то, что Лёша не хотел уходить из этого мира. Манал он наши похороны, и все присутствующие примерно так это и восприняли», — говорит Елена.

Личный архив Елены Лазаревой Алексей и Елена Лазаревы

Опубликованный в сети пост о невырытой могиле для бойца СВО вызвал большой резонанс. И общественность призвала к ответу местные власти. Мэр Тольятти Николай Ренц опубликовал сообщение, в котором признал вину муниципального предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» и сообщил об увольнении сотрудника, из-за которого произошла такая ошибка. Кроме того, Ренц принёс извинения родственникам лично.

«Николай Ренц мне позвонил, принёс глубочайшие извинения, потом со мной связался директор этой организации и сообщил, что в качестве извинений они предоставили нам за свой счет оградку для могилы и её установку. То есть 27 июля мне должны прислать фотографии и отчётность о том, что оградка поставлена», — рассказала женщина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодаре тело бойца СВО достали из могилы через год после похорон.