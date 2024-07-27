Вьентьян, 27 июля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не слушает заявления главы киевского режима Владимира Зеленского и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, так как они часто говорят прямо противоположные вещи. Он рассказал об этом 27 июля на пресс-конференции в Лаосе.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба

Говоря о словах Кулебы о «готовности» Киева к переговорам, глава МИД РФ отметил, что его украинский коллега не первый раз делает подобные заявления и также говорил прямо противоположные вещи.

«Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский не исключил возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его утверждению, в случае поддержки от западных партнёров Украины Киеву будет неважно, с какими представителями РФ разговаривать.

Кулеба 24 июля обсудил с министром иностранных дел КНР Ван И возможность мирного разрешения конфликта на Украине. Он также заявил о «готовности» Киева к диалогу и переговорам с Москвой.

Позднее украинский МИД уточнил, что Киев готов к переговорам с Москвой только на «определённом этапе». В министерстве добавили, что украинская сторона будет вести переговоры с Россией, только когда Москва «будет готова вести переговоры добросовестно».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июля отметил, что результатов по переговорам с Украиной нет и неизвестно, насколько реалистичны сигналы Киева по данному вопросу. Он напомнил, что ранее Киев ввёл запрет на любые переговоры с Россией.