Вьентьян, 27 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам 27 июля, что не слушает слова главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Лавров

По словам российского дипломата, от Киева исходят противоречивые заявления. Так, глава киевского режима сначала заявил о готовности к переговорам с Москвой. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам. На следующий день Кулеба уже заявил о невозможности склонить Киев к переговорам.

«Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российским представителями. Я их не слушаю, честно говоря», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Кулеба говорил иногда прямо противоположные вещи.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Кулеба заявил, что Киев невозможно склонить к переговорам с Россией, поэтому никто не станет этого делать. Глава МИД Украины 24 июля на переговорах с китайским коллегой Ван И заявил о готовности Киева к переговорам с российской стороной. В МИД Украины затем указали на возможность вести переговоры «на определённом этапе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности мирных переговоров с Зеленским при соблюдении ряда условий. Представитель Кремля добавил, что результатов по переговорам с Украиной нет и неясно, насколько реалистичны сигналы киевского режима по данному вопросу.

Президент Владимир Путин в марте заявил, что российская сторона готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства также назвал условие для начала переговоров с Киевом. Так, Украина должна вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.