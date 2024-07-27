Харьков, Украина, 27 июля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Подразделения российских войск из группировки «Север» поразили живую силу и технические средства шести бригад ВСУ, уничтожив до 240 украинских военных. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра Северной группировки Вооружённых сил России Ярослав Якимкин.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 125-й бригад территориальной обороны ВСУ», — сказал военнослужащий, которого цитирует телеканал «Звезда».

Удары наносились в районах населённых пунктов Русская Лозовая, Великие Проходы, Липцы, Весёлое, Юрченково, Волчанск и Тихое. В результате действий российской армии удалось отразить контратаку штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ.

Украинские войска также лишились боевой бронемашины «Козак», трёх автомобилей, гаубицы М777 и склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что общие потери ВСУ за прошедшую неделю составили до 13 825 военных. Наибольшие потери Киев понёс в зоне службы российских группировок «Юг» и «Запад». Эти подразделения ликвидировали соответственно 4640 и 3640 бойцов противника.

26 июля появилась информация о том, что экипаж танка Т-72Б3 из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России поразил наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра. Огонь вёлся с расстояния более трёх километров.