Флорида, США, 27 июля, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки переживают тяжёлые времена, страна находится в упадке из-за политики администрации действующего президента Джо Байдена, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

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Большую часть своего выступления перед сторонниками во Флориде 26 июля Трамп посвятил религии, но неоднократно упоминал Байдена и вице-президента Камалу Харрис, называя их худшей администрацией в истории США.

«Как знаете, пять дней назад мы победили Джо Байдена — худшего президента в истории США… Мы — нация, которая переживает упадок. Мы — нация, которая потеряла уверенность, свою волю и свою силу, мы потеряли свой путь», — заявил он.

Политик-республиканец обратился к американцам с призывом не позволить упадку США продолжаться.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Северной Каролине заявил, что считает Камалу Харрис сумасшедшей и способной разрушить страну, если ей удастся прийти к власти. По его мнению, в Белом доме ещё не было настолько «ненормальных» людей.

До этого политик выразил мнение, что экс-президент США Барак Обама «терпеть не может» Джо Байдена и поэтому вместе с другими влиятельными представителями Демократической партии его вынудили выйти из предвыборной гонки.