Мадрид, 27 июля, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Останки одного из древнейших архаичных людей в Европе нашли испанские археологи во время раскопок в горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка, Гран-Долина. Об этом сообщается 26 июля в пресс-релизе Каталонского университета палеэкологии человека и социальной революции.

Генофонд.рф Археология. Наскальная живопись

Останки обнаружены спустя 30 лет после начала раскопок на небольшом испытательном полигоне. Здесь ранее удалось обнаружить первые останки этого вида человека, тысячи видов окаменелостей и ископаемых останков животных.

Исследовательской группе удалось проникнуть глубже в поверхность одного из блоков и там найти останки предка людей, проживавшего 850 тысяч лет назад. Уточняется, что найдены фрагменты костей черепа, рёбер, позвонков, а также зуб, который представляет особый интерес для антропологов. Предполагается, что он принадлежал 25-летней женщине, чьи останки археологи нашли в этом регионе.

В пещерах Гран-Долина в 1990-х археологи находили останки шестерых людей, а также кости животных и каменные орудия возрастом 780 тысяч лет. Найденных людей отнесли к ископаемому виду Homo antecessor, или человек-предшественник. На территории Европы этот вид является самым древним представителем рода «человек».

Ранее ИА Регнум сообщало, что группа палеонтологов из австралийского университета Кертин обнаружила новый вид крупных птерозавров, которые жили в позднемеловом периоде около 100 млн лет назад.

2 июня международная группа учёных открыла неизвестный до нынешнего времени новый вид динозавров на территории Зимбабве. Археологи обнаружили их останки на берегу озера Кариба и назвали ящеров Musankwa sanyatiensis.

Палеонтологи музея естественных наук Аргентины 23 мая сообщил об открытии нового вида плотоядных динозавров в Патагонии. Ящеры жили во время мелового периода около 69 миллионов лет назад, учёные назвали их Koleken inakayali.