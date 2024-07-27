Вашингтон, 27 июля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило, что экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трамп ранило на митинге в результате попадания пули или ее фрагментов. Об этом 26 июля говорится в заявлении ФБР, которое приводит агентство Associated Press.

ИА Регнум Покушение на Трампа

В документе уточняется, что в ухо бывшего президента Трампа «попала выпущенная из винтовки погибшего стрелка пуля — целиком либо её фрагменты». Таким образом, ФБР убраны все противоречия и сомнения относительно характера ранения Трампа на митинге во время покушения.

Вопросы о степени и характере ранения Трампа начались сразу после нападения. Но до сегодняшнего дня федеральные правоохранительные органы, участвующие в расследовании обстоятельств покушения, включая ФБР и Секретную службу, отказывались предоставить информацию о том, что стало причиной ранения Трампа. Предвыборный штаб Трампа также отказался опубликовать медицинские записи из больницы, где он впервые проходил лечение, либо позволить врачам ответить на вопросы. Такая ситуация породила множество домыслов и дала пищу для теорий заговора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за некомпетентное, по мнению политика, расследование покушения.

Кристофер Рэй рассказал в Конгрессе, что он не уверен, попали в политика при покушении осколки телесуфлёра, стекло или пуля. Трамп отметил, что в больнице врачи поставили ему диагноз «пулевое ранение уха», и это легко проверить при желании, но ФБР, по словам политика, не озаботилось проверкой.

13 июля на предвыборном митинге Трампа в городе Батлере, штат Пенсильвания, прозвучало несколько выстрелов. Политик был ранен в ухо, один из зрителей погиб, ещё двое получили ранения. Предполагаемого стрелка, 20-летнего жителя штата Томаса Мэтью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США. Как установило ФБР, стрелок вёл огонь с крыши соседнего здания.