Москва, 27 июля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Предельный возраст нотариусов в России могут увеличить с 75 до 80 лет. О соответствующих поправках в проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» сообщил глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Юстиции РФ Константин Чуйченко

«Предельный возраст нотариусов — 75 лет, сокращать не будем. Наоборот… полномочия ежегодно можно будет продлять до 80 лет», — указал он в ходе заседания президиума Совета законодателей в Совете Федерации 26 июля.

Он уточнил, что продление предельного возраста необходимо будет согласовывать с территориальными управлениями Минюста.

Предложенный законопроект предусматривает создание единых государственных квалификационных комиссий, которые будут отвечать за допуск к занятию нотариальной деятельностью. Кроме того, предлагается повысить требования для кандидатов, которым необходимо будет окончить специалитет или бакалавриат и магистратуру.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство юстиции России предложило расширить полномочия сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ 14 июля опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечалось, что изменения, затрагивающие возможность применения физической силы, спецсредств и оружия, коснутся задержания преступников, оказывающих сопротивление или пытающихся причин вред себе или окружающим.