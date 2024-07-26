Вашингтон, 27 июля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Ещё один предвыборный митинг намерен провести экс-глава США Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты от Республиканской партии в Батлере (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение. Об этом политик написал 26 июля в своей соцсети Truth Social.

ИА Регнум Покушение на Трампа

«Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — заявил Трамп в соцсети, не уточняя даты мероприятия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Секретная служба США (USSS) порекомендовала бывшему главе Белого дома Трампу воздержаться от проведения своих предвыборных митингов на открытом воздухе во избежание новых нападений.

Отмечается, что предвыборный штаб экс-президента теперь подыскивает для его выступлений соответствующие места, в том числе баскетбольные стадионы и другие большие пространства, которые могут вмещать несколько тысяч зрителей.

Попытка покушения на Трампа была совершена 13 июля в городе Батлере (штат Пенсильвания). Во время его выступления прозвучало несколько выстрелов. Трамп получил ранение в ухо. В результате случившегося также погиб один из зрителей и ещё двое серьёзно пострадали.

22 июля глава Секретной службы США Кимберли Читлна слушаниях в Конгрессе назвала попытку покушения на Трампа самым крупным провалом её ведомства за десятилетия. 23 июля она подала прошение об отставке.