Флорида, США, 26 июля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Восстановить мир на Ближнем Востоке пообещал при встрече премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху бывший президент США Дональд Трамп. Об этом 26 июля сообщается в опубликованном заявлении предвыборного штаба политика-республиканца.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что экс-президент Трамп выразил солидарность с Израилем, осудил нападение, произошедшее 7 октября 2023 года и обещал по возвращении в Белый дом приложить все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трамп обещал усилить борьбу с проявлениями антисемитизма в университетских кампусах по всей территории США.

Трамп и Нетаньяху встретились 26 июля в поместье экс-главы Белого дома во Флориде. В ходе дискуссии премьер Израиля поблагодарил Трампа за меры, предпринятые им в годы президентства. В частности, Нетаньяху упомянул о таких решениях, как перевод посольства США в Иерусалим, выход США из ядерной сделки с Ираном, а также о борьбе с антисемитизмом как в Соединённых Штатах, так и за рубежом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США и кандидат на пост американского лидера Трамп заявил о намерении провести встречу с премьер-министром Израиля Нетаньяху в своём поместье во Флориде, после предполагаемой встречи израильского премьера с действующим президентом США Джозефом Байденом.

По словам Трампа, во время его президентства на Ближнем Востоке царили «мир и стабильность», а также удалось заключить «исторические Авраамовы соглашения», которые он пообещал Тель-Авиву вновь подписать.

Экс-глава Белого дома также отметил неспособность, по его мнению, вице-президента США Камалы Харрис остановить «смертоносные войны».

14 июля Нетаньяху выпустил обращение в связи с покушением на Трампа на митинге в штате Пенсильвания. В нём израильский премьер отметил, что он и его супруга шокированы произошедшим, а также молятся за экс-президента США.