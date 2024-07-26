Челябинск, 26 июля, 2024, 22:00 — ИА Регнум. В результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее медики готовы оказать помощь, если потребуется», — проинформировали в региональном правительстве.

Уточняется, что из-за прорыва вода прибывает в близлежащие посёлки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим и Сактаево, расположенные на расстоянии двух и более км от водохранилища, в которых в общей сложности проживают менее 200 человек.

На месте инцидента работают сотрудники МЧС России и администрации Карабашского городского округа, а также оперативный штаб.

«Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идёт эвакуация из других населённых пунктов», — отмечается в сообщении.

На базе двух школ в городе Карабаш развернули пункты временного размещения, обеспеченные всем необходимым, включая питание и питьевую воду.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля на Киалимском водохранилище в Карабашском округе Челябинской области в результате обильных осадков прорвало дамбу. Отмечалось, что произошёл смыв плотины длиной 100 метров, её общая длина составляет 500 метров.

Позднее в этот же день стало известно, что после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище подтопило посёлок. Власти приняли решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов ниже по течению реки Киалим. В Карабашском округе Челябинской области из-за этого объявили режим чрезвычайной ситуации.