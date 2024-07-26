Загреб, 26 июля, 2024, 21:44 — ИА Регнум. На фоне провалов Вооружённых сил Украины в конфликте западные страны могут попробовать дать Киеву заключительное решение о снятии запретов на нанесение ударов по территории России. Об этом 25 июля написало хорватское издание Advance.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В такой ситуации на самом деле остаётся всего одна генеральная попытка, после которой Вашингтону пришлось бы признать, что идеи иссякли. О чём речь? О плане, который Киев уже давно озвучивает: Украина получает максимальную западную военную поддержку, которая устранит все запреты на нанесение украинских ударов по территории Российской Федерации», — говорится в материале.

По словам автора статьи, фактически это означало бы получение киевским режимом разрешения бить по российской территории всеми имеющимися у ВСУ средствами — самолётами, артиллерией, ракетами разной дальности и т.д.

Отмечается, что такие удары вряд ли изменили бы ситуацию на поле боя в пользу Киева, у них нет военной логики, а скорее есть желание использовать для ударов по России средства, которые ВСУ для этого ещё не использовали.

«План — дать Украине ещё один последний шанс; дать ей то, чего она хочет, позволить ей желаемое и посмотреть, к чему это приведёт», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США допускают пересмотр позиции относительно разрешения наносить ВСУ удары вглубь России. По его утверждению, армия России предприняла новое наступление на Харьков через границу Украины и из-за этого потребовалось дать украинской армии возможность наносить ответные удары.

В начале июня США одобрили Киеву только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак российских войск в прилегающих к Харьковской области районах. При этом запрет на использование дальнобойного оружия США для ударов по России остался в силе.

В начале июля член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предупредила о жёстком ответе России на применение американского вооружения для ударов по российской территории. Политик подчеркнула, что провокация войны является привычным шагом США для захвата чужих территорий и природных ресурсов.