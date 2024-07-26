Грозный, 26 июля, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) постепенно внедряются в процессы работы для помощи ветеранам спецоперации, заявила заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на пленарном заседании Всероссийского цифрового форума фонда в Грозном.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объёмом работ. Но главное, это облегчает жизнь нашим ветеранам, защитникам и семьям героев. Забота о них — наш первый приоритет», — заявила замминистра обороны России.

Важной частью цифровой трансформации фонда «Защитники Отечества» организаторы считают максимальную проактивность, минимизацию сроков оказания и сбора бумажных документов.

В своём выступлении Цивилева поблагодарила Минцифры за активную реализацию проектов по цифровой трансформации, в том числе для оказания помощи ветеранам СВО и родным погибших.

В заседании приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель министра труда и социальной защиты Александр Кожевников, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

«Нашу совместную инициативу по внедрению в работу фонда передовых цифровых решений поддержал президент. Это первая структура, основной целью которой заявлено персональное, комплексное, проактивное сопровождение граждан. За этим — будущее цифровизации госуправления. Наша задача — сопровождать ветеранов СВО в удобной для них форме», — заявил Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки.

На пленарном заседании озвучили планы фонда «Защитники Отечества» по развитию цифровых инструментов на ближайшее время. В их число вошли персонифицированное анкетирование с целью предоставления пользователю репрезентативной выгрузки с необходимыми мерами, запуск сервиса на получение консультации, запуск аналитической платформы, разработка дополнительного навыка консультирования в чат-боте «Робот Макс» по мерам социальной поддержки, а также типизация базовых мер социальной поддержки в российских субъектах.

Глава Чечни заявил, что проект по цифровизации мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей очень важен и востребован. По словам Кадырова, проект не только обеспечит доступ к необходимым ресурсам и услугам, но и повысит эффективность взаимодействия с государственными структурами.

Основными задачами форума стали определение потребностей в цифровых сервисах ветеранов и глав семей героев, формирование решений, определяющих проактивность оказания услуг, минимизация сроков и документов для оказания услуг и мер поддержки посредством их сбора по межведомственным запросам, а также определение целей развития и цифровизации, перспектив на будущий год.

Во второй день форума состоялась сессия защиты проектов после серии круглых столов: «Обеспечение техническими средствами реабилитации участников СВО и адаптация жилых помещений инвалидов», «Организация содействия в получении мер социальной поддержки», «Первичный прием и сопровождение ветеранов и членов их семей», «Цифровизация услуг и мер социальной поддержки». В них участвовали представители фонда, федеральных ведомств, субъектов РФ, а также ведущие ИТ-специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает защитникам с медицинской и социальной реабилитацией, в переобучении и трудоустройстве. Помимо этого, фонд оказывает юридическую поддержку, адаптирует жильё под нужды инвалидов и обеспечивает долговременный надомный уход.

С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 млн 307 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 млн 165 тыс. уже решены.