Москва, 26 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Регионы Северо-Запада могут создать неформальную молодёжную площадку для обмена мнениями о выборах. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Maksim KonstantinovGlobal Look Press

В ходе круглого стола «Общество и выборы» в Санкт-Петербурге ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава Рабочей группы Совета по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ СПЧ) Александр Точенов предложил регионам северо-запада создать неформальную молодёжную площадку для обмена мнениями о выборах. По его словам, Санкт-Петербург может стать «центром притяжения» всех молодых людей, кто интересуется выборами и готов участвовать в наблюдении за избирательными процедурами.

В дискуссии приняли участие эксперты из Санкт-Петербурга, Вологодской, Мурманской, Новгородской и Ленинградской областей, а также Республики Карелия. Они обсудили подготовку независимых общественных наблюдателей к сентябрьским выборам и готовность молодёжи участвовать в этом процессе.

По словам Точенова, вопреки стереотипам, интерес молодёжи к выборам и сфере наблюдения растёт, поэтому важно отвечать на этот запрос. В связи с этим он предложил регионам Северо-Запада объединиться для создания неформальной молодёжной площадки в Санкт-Петербурге.

«Нужно к этой теме очень серьёзно подойти, подключиться к обсуждению всем. Тем более представители Общественной палаты здесь, можно обговорить эту инициативу сразу», — приводит его слова пресс-служба НОМ.

Точенов отметил, что позиция МРГ — не вмешиваться в ход выборов, а всесторонне и детально анализировать конкуренцию, действия участников кампаний, наличие независимого контроля и даже готовность избиркомов — «для того чтобы выборы прошли законно и прозрачно».

Председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова отметила, что запрос на наблюдение за выборами в Санкт-Петербурге, особенно среди молодёжи, большой.

Руководитель Петербургского отделения Гуманитарного добровольческого корпуса Денис Жгунов рассказал, что интерес к выборам в среде молодёжи растёт, но важно его увеличивать.

«Выборы всегда конкурентны и интересны. Есть много возможностей и для контроля, и для голосования, в частности прогрессивный ДЭГ. При этом важно проводить более масштабное информирование молодёжи об этих темах, формировать в этой среде правовую ответственность», — приводит пресс-служба его слова.

Член общественного штаба по наблюдению за выборами в Санкт-Петербурге Дмитрий Солонников отметил, что 31 августа все желающие молодые люди приглашаются к обсуждению избирательных кампаний Северной столицы. Обсуждение пройдёт в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Член Общественной палаты РФ Владимир Журавлёв предложил создавать «молодёжные секции» на базе общественных штабов по наблюдению за выборами. Независимые экспертные сообщества созданы во всех 89 регионах России.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению в Республике Карелия Александр Баталин сообщил, что проблемой остаётся переход на «доступный и интересный» язык коммуникации с молодёжью.

«На примере Карелии мы видим, что молодёжь заинтересована в избирательном процессе, ежегодно идёт в наблюдатели, отсюда мы замечаем и постепенный рост доверия к выборам. Во многом это заслуга институтов гражданского общества», — цитирует пресс-служба его слова.

Как передавало ИА Регнум, член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что эксперты отмечают рост финансирования зарубежных радикальных некоммерческих организаций, экспертов, которые традиционно подвергают сомнению ход избирательных кампаний, поэтому важно мониторить информационные ресурсы и выявлять проблемные публикации, проводить проверку этих материалов и расставлять объективные правовые и этические акценты.

По словам председателя Комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительного директора НОМ Алёны Булгаковой, в рамках кампаний ЕДГ-2024 уже наметилась тенденция, в рамках которой партии продолжают качественно усиливать своё присутствие в региональной политике.

Сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что в августе будут подписываться соглашения с общественными организациями по наблюдению за выборами.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны. Заместят более 35 тысяч мандатов, в выборах смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.

В рамках ЕДГ пройдут выборы депутата Госдумы, 20 глав регионов, 13 депутатов региональных законодательных органов, двух глав региональных центров, 21 депутата представительных органов региональных столиц. Памфилова также представила проект логотипа единого дня голосования 8 сентября 2024 года.