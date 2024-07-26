Мадрид, 26 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Испанская полиция изъяла более 4 т кокаина в мешках из-под риса в порту Барселоны, сообщил 26 июля Reuters.

Jorge Armestar/Global Look Press

«Контрабандисты поместили наркотики в пластиковые пакеты, которые спрятали в мешках из-под риса, сшитых вручную», — говорится в заявлении полиции.

Полиция раскрыла преступную группировку, действовавшую в Испании, Парагвае и Великобритании. Груз доставили в порт Барселоны в начале текущего года, но обнаружить наркотики удалось только в июле, когда контрабандисты переместили контейнеры.

Власти Парагвая и Великобритании изъяли ещё 5 т наркотиков, незаконно ввезённых той же преступной группировкой, за последние месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля сотрудники Брестской и Витебской таможни пресекли канал ввоза запрещённых веществ в Белоруссию. Таможенники изъяли более тонны наркотиков и психотропных веществ. Канал организовала группа лиц по предварительному сговору.

В апреле в Калининградскую область ввезли 76 кг кокаина в коробках с бананами. Полицейские изъяли девять коробок с бананами, под слоем которых лежали упаковки с белым порошком. Предположительно, это кокаин.