Москва, 26 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ведут освобождение дороги между Сватово и Купянском. Об этом 26 июля рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ИА Регнум

По его словам, российские военные медленно, но уверенно продвигаются в направлении Купянска, освобождая связывающую город со Сватово дорогу.

«Перешли уже несколько населённых пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооружённых сил России», — сказал он в беседе с журналистами.

Ганчев уточнил, что сотрудники российской администрации стараются максимально возможно быстро приезжать в освобожденные населённые пункты для организации помощи местным жителям.

«По мере продвижения наших войск, конечно, мы будем дальше тоже продвигаться со своей администрацией, изучать ситуацию, где можно будет оказывать какую поддержку, в том числе и для эвакуации гражданского населения», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля Ганчев рассказал о большом числе иностранных наёмников из Франции, которые выступают на стороне киевского режима, на харьковском направлении. Он уточнил, что на этом участке фронта также есть наёмники из Польши, Британии и США, которых вместе с членами националистических формирований периодически ликвидирует армия России.

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский назвал сложной для своих подчинённых ситуацию под Купянском в Харьковской области. По его словам, российские военные на этом направлении ведут наступление на позиции украинских войск с двух направлений и там идут ожесточённые бои.