Москва, 26 июля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Отказ темнокожей французской легкоатлетке Соункамбе Силле, исповедующей ислам, в праве участвовать в церемонии открытия парижской Олимпиады является следствием «больной, надменной идеологии» европейских стран, заявил 26 июля глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

Panoramic/Global Look Press Соункамбе Силле

«Данный шаг стал очередным примером пренебрежительного отношения к исламу и мусульманам в Европе», — сказал он.

Крганов уверен, что подобное поведение организаторов не останется без ответа. В случае с Силлой Франция, вероятно, решила вспомнить свои колониальные истоки, добавил он, отметив, что благодаря действиям страны в современном обществе лишь укореняются исторические ошибки прошлого.

Современные Олимпийские игры всё чаще не объединяют нации, а становятся инструментом для политических и идеологических манипуляций, передал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля французская бегунья Силла заявила, что её не допустили к участию в церемонии открытия из-за ношения хиджаба. В МИД России 26 июля подобное решение назвали актом сегрегации. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что организаторы объяснили своё решение тем, что носить традиционный элемент одежды во время спортивных мероприятий якобы запрещено. Она подчеркнула, что Олимпиада перестала следовать своим целям, заявленными более ста лет назад, и теперь полностью противоречит олимпийскому духу.

По словам Захаровой, ранее сегрегации подверглись российские и белорусские атлеты, которых отстранили от участия в Играх. Теперь дискриминация затронула и французских спортсменов, добавила она.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Атлетам в числе прочего запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на Игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке спецоперации России или имеет контракт с силовыми структурами в РФ.

Российский президент Владимир Путин назвал отношение МОК к спортсменам из России этнической дискриминацией. Он отметил, что РФ продолжит развивать спорт и следовать изначальным принципам олимпийского движения.