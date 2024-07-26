Ульяновск, 26 июля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. В одном из многоэтажных жилых домов в Ульяновске произошёл взрыв, после чего начался пожар. Об этом 26 июля сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«В Ульяновской многоэтажке [прогремел] взрыв. Горят три квартиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошёл на улице Корункова и в результате пожара один из подъездов заволокло дымом. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

По предварительным данным, дом не газифицирован. Информации о пострадавших в результате взрыва не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля в Ямало-Ненецком автономном округе на предприятии по добыче газа произошёл взрыв. В результате этого один человек погиб и ещё восемь пострадали.

В селе Тополево в Хабаровской области произошёл взрыв газа в квартире. В результате этого пострадали двое взрослых — мужчина и женщина, а также трое детей.