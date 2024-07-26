Киев, 26 июля, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Галицкий суд Львова вынес приговор подозреваемому в убийстве бывшего депутата Ирины Фарион 18-летнему Вячеславу Зинченко, сообщило 26 июля украинское издание «Страна. ua».

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«Содержание под стражей без возможности внести залог», — сообщило издание.

Прокуроры просили избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Адвокат Зинченко предлагал круглосуточный домашний арест.

О покушении на Фарион стало известно 19 июля. Преступник поджидал её возле дома во Львове. Экс-депутат скончалась в больнице. Её похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове. На Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство».

По данным украинских СМИ, ответственность за нападение взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепропетровске 25 июля. Им оказался Вячеслав Зинченко. В Сети появилась информация о его связи с неонацистами. Он был подписан на влиятельную ультраправую группу.

Зинченко 26 июля доставили в суд. В зале суда у подозреваемого состоялся небольшой диалог с дочерью Фарион Софией Семчишин. По большей части подозреваемый молчал, ухмылялся, закатывал глаза, отвечал односложно, а дочери убитой показал язык.