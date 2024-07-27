Москва, 27 июля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Современные зарядные устройства, как правило, состоят из адаптера и съёмного кабеля. При этом в отличие от адаптеров кабели чаще выходят из строя. Менеджер по управлению товарными категориями «МегаФона» Андрей Иванов рассказал «Газете.ru», на что обратить внимание при покупке зарядного кабеля, который будет быстро заряжать смартфон и прослужит дольше.

ru. freepik.com USB-кабель

Эксперт рекомендует обратить внимание на совместимость зарядного устройства со смартфоном. Речь идет не только о типе разъёма, но и других характеристиках, которые стоит изучить перед покупкой, учитывая требования смартфона. Так, на производительность кабеля влияет сила тока, которую он может обеспечить во время зарядки. Наиболее популярными кабелями являются USB 3.1, так как многие современные планшеты и ноутбуки оснащаются именно такими разъёмами.

Кроме того, большинство зарядных кабелей также позволяет передавать данные, но есть исключения. Передача данных необходима, например, для отправки файлов с устройства на компьютер, а также для подключения телефона к транспортному средству. Если вы пользуетесь этими возможностями, то стоит обратить внимание на скорость передачи данных.

Пользователям iPhone 14 и более ранних моделей iPhone также важно обратить внимание на сертификацию. Эксперт рекомендует использовать кабель с логотипом MFI. Такой логотип подтверждает, что он был протестирован Apple и соответствует основным требованиям компании.

В iPhone 15 уже используется разъём Type-C, и можно выбирать кабель, совместимый с USB 3.0. При этом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max поддерживают скорость USB 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с.

Кабели в низкой ценовой категории состоят из синтетического материала. Такие кабели быстрее изнашиваются, из-за чего их надо постоянно менять. Однако эксперт отмечает, что в случае, когда вы не планируете постоянно носить его в сумке или использовать в экстремальных условиях, не стоит переплачивать за прочность. Кабель, который вы используете дома, может не иметь дополнительные элементы защиты (например, тканевую оплетку).

В случае, если вы хотите приобрести износостойкий кабель, можно выбрать прочный полипропилен с кевларовыми волокнами, чтобы обеспечить прочность кабеля — он не будет гнуться или ломаться.

Также Андрей Иванов обращает внимание на толщину кабеля. Толщина определяет пропускной ток, а это важнейшая характеристика любого кабеля, которая напрямую отвечает за то, насколько быстро он сможет подзарядить ваш смартфон. Наиболее простые кабели рассчитаны на небольшую силу тока 0,5 А, в то время как как для быстрой зарядки мощностью 120 Вт используется напряжение 10 В и сила тока 12 А.

Эксперт также советует обратить внимание на длину провода — чем он длиннее, тем больше потеря мощности. Сопротивление увеличивается по мере увеличения длины USB-кабеля. Особенно это важно для устройств, поддерживающих быструю зарядку.